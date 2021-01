Le gouvernement craint-il déjà Anne Hidalgo pour la présidentielle de 2022 ?

Pour les proches d'Anne Hidalgo, ces attaquées groupées sont calculées. A l'AFP, Emmanuel Grégoire a indiqué : "Ça ne peut pas être un hasard, on observe une forme d'obsession du gouvernement à tacler systématiquement Anne Hidalgo."

Mais à Matignon, on souligne que "les relations avec Anne Hidalgo sont faites de respect mutuel". Le Premier ministre Jean Castex, assure son entourage à l'AFP, "sait faire la différence entre les postures politiciennes et la réalité de la gestion sur le terrain, entre les campagnes électorales et les campagnes vaccinales". Toutefois, elles sont signes de la fébrilité de la majorité face à la socialiste. Au Parisien, un député de la majorité confie que "l'exécutif ne peut pas la sous-estimer en la laissant critiquer sans réagir car Hidalgo est la plus dangereuse à gauche à ce stade. C'est la plus solide, la plus expérimentée, et elle est en capacité de réunir des électeurs de plusieurs sensibilités".