Le gouvernement effectue-t-il une opération communication ?

Le 17 mai 2017, le Secrétaire général de l'Élysée avait égrené un à un les noms des ministres du premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Pour célébrer l’événement, ces membres du gouvernement ont été invités à quitter leurs bureaux pour aller à la rencontre du public. Dans une entreprise, on appellerait cela un service après-vente.



