Le gouvernement favorable à une hausse de la rémunération des informateurs du fisc

D’après lui, depuis 2017 que ce système de rémunération existe , 92 personnes ont approché l'administration fiscale. "29 dossiers sont en cours d'instruction, 13 ont donné lieu à un contrôle fiscal et 4 dossiers ont été bouclés. Ceux-ci ont donné lieu à plus de 100 millions d'euros de redressements."

Dans le cadre de l'examen à l'Assemblée du projet de budget 2020, la députée socialiste Christine Pirès-Beaune a présenté des amendements allant dans le sens d’une rémunération plus importante, que le gouvernement "espère (voir) adoptés", a dit Gérald Darmanin. Le ministre précise toutefois qu'"un nouveau plafond, plus élevé, sera fixé par voie réglementaire". Le champ d'action de ces informateurs devrait par ailleurs être élargi à la TVA et plus seulement limité à l'impôt sur le revenu.

Pour lutter contre la fraude fiscale, l’Etat mise aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données issues des réseaux sociaux. Gérald Darmanin a précisé que le gouvernement va dans un premier temps mener une expérimentation pour trois ans dans seulement trois domaines : "le trafic de marchandises prohibées comme les cigarettes, l'activité professionnelle non déclarée, et la domiciliation fiscale frauduleuse". Un projet de Bercy pour lequel la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a émis des réserves.