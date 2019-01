Le gouvernement veut couper les allocations aux parents "complices" des élèves violents

Pour appliquer la sanction, les établissements scolaires enverrait les dossiers à l'inspection académique, qui demanderait ensuite à la Caisse d’allocations familiales d'arrêter les versements. Reste que les familles n'ayant qu'un seul enfant ne bénéficient pas d'allocations familiales, et que la sanction financière pèserait plus sur les budgets modestes que sur les familles aisées.





Outre ces limites inhérentes au dispositif, d'autres critiques sont formulées contre le projet du gouvernement, notamment par la principale fédération de parents d'élèves, la FCPE. Son coprésident, Rodrigo Arenas ne mâche pas ces mots dans Le Parisien: "C'est comme les chasseurs dans le sketch des Inconnus, il y a les bons et les mauvais parents et on sait les reconnaître juste comme ça, ironise. Cette idée, ça revient à transformer des personnels de l'Education nationale en juges chargés de déterminer qui mérite ou non de toucher cet argent. Mais juge, c'est un métier et ils peuvent déjà déchoir des gens de l'autorité parentale donc de leurs allocations. Quand on affirme que chacun peut faire le métier de l'autre, ça devient le café du commerce."