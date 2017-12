Le gouvernement veut durcir le contrôle des chômeurs

Actuellement, en cas de recherche d'emploi insuffisante ou de refus de formation, un demandeur d'emploi peut perdre 20% de son allocation chômage pendant deux à six mois. En cas de manquement répété, la réduction passe à 50%. Mais demain, l'addition pourrait être plus sévère. En cas de refus à deux offres dites "raisonnables", l'allocation est suspendue durant deux mois. Et en cas de récidive, elle sera supprimée pendant deux mois.



