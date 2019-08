Le gouvernement veut favoriser les donations

Le gouvernement va-t-il alléger la fiscalité des donations à ses futurs héritiers ? Le ministre de l'Action et des Comptes publics vient d'affirmer qu'il y était favorable. Cela parce que l'espérance de vie augmente, et que les parents veulent aider davantage les enfants, de leurs vivants. Une mesure qui permettrait aussi de booster l'économie.



