Le Grand débat débarque à l'Assemblée

La dépense publique, la transition énergétique et la fiscalité seront à l'ordre du jour du Grand débat de ce mardi à l'Assemblée nationale. Néanmoins, cette consultation n'aboutit à aucun vote ni aucune loi et ne remet pas en cause la politique déjà menée par Emmanuel Macron. Une situation qui exaspère les Français. La stratégie marche plutôt bien pour le gouvernement qui essaie de gagner du temps pour sortir de la crise.



