Le Grand débat national fonctionne bien

Après trois rendez-vous avec des élus locaux et un premier face à face avec des Français dont des gilets jaunes, Emmanuel Macron est resté à l'aise. Avec le Grand débat national, sa reconquête de l'opinion publique semble être une réussite. D'après les nouveaux sondages, sa cote de popularité est en train de monter progressivement. Mais à la fin de cette consultation, le président de la République doit répondre aux attentes des Français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.