Le Grand débat national lancé par Macron à Grand Bourgtheroulde le 15 janvier

Alors que le gouvernement a d’ores et déjà identifié quatre thèmes de discussion pour cadrer ce Grand débat (la transition écologique, la fiscalité, l’organisation de l’État et des collectivités publiques et le débat démocratique et la citoyenneté), thèmes qui seront également précisés par Emmanuel Macron dans une lettre aux Français cette même semaine du 14 janvier, nul doute que ce soit de Grand Bourgtheroulde est tout sauf anodin. Le regroupement de communes pour former des "communes nouvelles" - un statut créé en 2010 - fait en effet partie des axes de réflexion majeurs avancés par le chef de l’État et le gouvernement pour moderniser les collectivités publiques.