Le Grand Prix de l'humour politique attribué à Marlène Schiappa

Marlène Schiappa succède à Édouard Philippe. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a reçu le Grand Prix de l'humour politique 2021, mardi, des mains du jury du prix "Press Club, humour et politique". Cette récompense est due à une phrase prononcée au micro de Radio J lorsqu'elle défendait son projet de loi visant à lutter contre la polygamie. "On ne va pas s'interdire les plans à trois", avait-elle alors indiqué.

Marlène Schiappa n'a pas été la seule membre du gouvernement à recevoir un prix lors de cette soirée. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, s'est vu remettre le Prix Marcel Duchamp pour la phrase "Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse". De son côté, le Prix des Internautes a été décerné au Premier ministre Jean Castex qui avait déclaré "Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons".

Emmanuel Macron n'a pas non plus échappé à une récompense. Le Prix Sigmund Freud lui a été remis pour sa réponse à une agricultrice lors de sa visite d'une foire en Provence : "La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques", avait déclaré le président de la République.