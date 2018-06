"Le gratin et les nouilles" : qui Jean-Louis Borloo visait-il vraiment avec ses déclarations ?

Contre qui le sévère coup de gueule de Jean-Louis Borloo était-il donc dirigé ? Les propos tenus mercredi soir par l'ancien ministre lors d'une réunion à Valenciennes (voir la vidéo ci-dessus) ne sont pas passés inaperçus. Surtout au gouvernement, où l'on a vu dans cette saillie une attaque en règle contre les réformes en cours.





Qu'a dit Jean-Louis Borloo lors de cette réunion ? D'abord, il a parlé cuisine. "Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans une situation culinaire désagréable, où le gratin se sépare des nouilles. Ça n'a jamais été un grand plat et c'est une erreur majeure." Tout le monde aura alors compris que le gratin représentait l'élite dirigeante, et les nouilles, le peuple, et en particulier, les plus modestes. Dans une autre séquence, Jean-Louis Borloo dénonce "une monarchie qui en fait n'a plus de moyens, et qui avec les quelques moyens qu'elle a, a décidé de permettre à ceux qui courent le plus vite de courir encore plus vite". "Cette vision de la société", a conclu l'ancien maire de Valenciennes, "je la trouve inefficace, dangereuse".