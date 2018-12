Le groupe LaREM se désolidarise de Joachim Son-Forget après ses tweets sexistes, mais ne prévoit pas d'exclusion

Une déclaration qui, d'après nos informations, ne devrait pas être suivie d'une sanction "à ce stade". "La seule ligne du groupe est celle de Gilles Le Gendre via son tweet", a-t-on indiqué à LCI. En tout cas, elle ne semble pas de nature à faire paniquer le député de Suisse et du Lichtenchstein. A l'admonestation du patron du groupe, Joachim Son-Forget, visiblement pas d'humeur à présenter des excuses ou à faire des concessions, a répondu, d'un ton moqueur : "Je tremble !" Une impertinence que n'a pas goûté sa collègue Olivia Grégoire, qui l'a repris de volée : "Tu trembles de quoi, exactement ? Tu te rappelles que tu es élu de la nation, que tu portes un 'mandat' et non ton propre job, que tu engages une parole quand tu écris ? Tu sais qu’être élu n’est pas un jeu mais une responsabilité, je veux le croire, alors que fais-tu ?"