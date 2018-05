Le harceleur de Cécile Duflot condamné à six mois de prison

Originaire d'Osny, une commune située dans le département du Val-d'Oise, le jeune homme de 20 ans serait, selon un expert en psychiatrie, complètement responsable de ses actes, qui ont débuté le 20 novembre dernier, avec plusieurs centaines de messages envoyés à la ministre ou à son entourage. L'ancienne ministre du Logement, ex-députée et secrétaire nationale EELV, qui vit selon son avocat Me Tewfik Bouzenoune "tous les jours dans l'angoisse de le rencontrer", s’est constituée partie civile et s’est vue prescrire trois jours d’ITT.