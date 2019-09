Le lien affectueux entre Bernadette Chirac et Brigitte Macron

JT 13H - Emmanuel Macron a appris le décès de Jacques Chirac, peu avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Il y avait des liens entre les deux présidents, mais aussi entre les deux Premières dames.

Brigitte Macron n'a jamais eu de cesse de rappeler son admiration pour Bernadette Chirac. L'ancienne Première dame, qui lui a fait preuve d'une véritable confiance, en lui proposant d'être à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et des Pièces jaunes, en juin 2019. Comme partout dans le pays, l'émotion doit être extrêmement forte à l'Élysée, au décès de Jacques Chirac.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.