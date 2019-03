Le livre qui défend la macronie

Ismaël Emelien et David Amiel, deux anciens conseillés d'Emmanuel Macron, viennent de sortir un manifeste de 170 pages aux éditions Fayard. Intitulé "Le progrès ne tombe pas du ciel", ce livre écrit par le "cerveau de la campagne présidentielle" tente de définir et de défendre le macronisme. Les deux jeunes auteurs de 26 et 32 ans s'y expriment de manière édifiante. Par exemple, pour définir l'ADN du progressisme, ils parlent de "maximiser les possibles". Y a-t-il une autre raison derrière la publication de ce livre ?



