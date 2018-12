Le loto du patrimoine bientôt de nouveau taxé

L'article introduit par le Sénat "permettait d'aider de façon plus conséquente le patrimoine français", a estimé Emmanuelle Ménard (app. RN, ex-FN) en réclamant en vain son maintien. "Je crains que nos châteaux, abbayes et autres trésors français n'aient plus qu'à attendre des jours meilleurs", a-t-elle ajouté.

Gilles Lurton (LR), qui avait mis un coup de projecteur sur cette taxation de l'Etat en première lecture, a estimé que la suppression de cette article revenait à "tromper les Français."