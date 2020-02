Le maire de Saint-Gervais a reçu plus de 800 messages d'insultes et de menaces de morts après avoir reçu Emmanuel Macron

Jean-Marc Peillex a fait le compte. Le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) a révélé ce dimanche sur Twitter que plus de 450 faux profils ont été créés sur Facebook dans le but spécifique d'inonder son compte de messages d'insultes et de menaces de mort, au nombre d'au moins 800 selon lui. Pourquoi cela ? Parce que l'édile avait reçu Emmanuel Macron la semaine dernière, et avait publiquement condamné les messages d'insultes destinés au président de la République qui avaient été peints sur les routes de sa commune.

Le maire a d'ores et déjà indiqué à France Bleu Haute-Savoie son intention de porter plainte. "Si on laisse passer, ça veut dire qu'on accepte, qu'on a peur, que les menaces nous paralysent, argue-t-il. On ne peut pas laisser passer de telles choses, contre qui que ce soit. Et là, c'est un président de la République et un maire, deux symboles de la République, qui ont été attaqués."