Le maire LR de Reims propose de tester la légalisation du cannabis dans sa ville

"Cette réflexion, dont l'engagement nécessite un certain courage, pourrait déboucher sur la mise en place d'expérimentations territoriales limitées dans le temps", écrit l'édile. "Reims pourrait alors candidater", ajoute-t-il dans ce courrier à Jean Castex daté du 8 septembre.

"La France a l'arsenal répressif le plus strict d'Europe et pourtant, c'est le pays qui compte le plus de consommateurs de cannabis : 11% des Français, trois fois plus qu'il y a 30 ans", argumente-t-il. "L'amende forfaitaire de 200 euros pour consommation de stupéfiants, testée à Reims (et étendue depuis le 1er septembre à tout le territoire, ndlr), est une réponse politicienne de court terme", estime le maire LR, conscient de n'être guère suivi sur cette voie par sa famille politique. Pas plus que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui qui présentait encore, mardi 8 septembre, la dépénalisation comme "une lâcheté intellectuelle".