Le mari d'Agnès Buzyn a-t-il été nommé au Conseil d'État "sans jamais avoir fait de droit" ?

Sur Facebook, c'est en visant plus spécifiquement son époux Yves Lévy que des internautes ont cherché à discréditer l'ex-ministre. Une publication, mise en ligne par un compte nommé "Anti Mafia Française", a ainsi publié une photo du couple sur laquelle est apposé un texte très critique. Yves Lévy, affirme le texte, "vient d'être nommé conseiller d'État sans avoir jamais fait de droit". Un poste obtenu "grâce à Emmanuel Macron" et qui lui permettrait de toucher "jusqu'à 366.000 euros".

Autre point facile à vérifier : le fait que cette prise de poste soit impulsée ou non par Emmanuel Macron. Si le décret portant nomination d'Yves Lévy indique que la décision est prise par le président de la République, le Conseil d'État indique à LCI que les "conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, et publié au Journal officiel".

Au-delà de la rémunération, confortable mais pas forcément très élevée par rapport à des postes de hauts-fonctionnaires, c'est un manque de légitimité qui est reproché via cette publication à Yves Lévy, médecin et non juriste. Avec, en négatif, l'insinuation que la place privilégiée de son épouse au sein du gouvernement a pu lui ouvrir les portes d'un emploi auquel il n'aurait normalement pas pu prétendre.

Est-il incompatible d'occuper un tel poste sans bagage ou expérience juridique notable ? De l'avis du Conseil d'État, il convient de distinguer les conseillers. Certains occupent des fonctions "juridictionnelles", ils sont en charge de "l’instruction des 10.000 affaires contentieuses jugées par an" par l'institution. Les autres remplissent une mission qualifiée de "consultative", et "ont vocation à apporter au Conseil d’Etat des compétences autres que celles des membres en service ordinaire". Ces conseillers "participent ainsi aux 1.300 avis annuels du Conseil d’État sur les textes législatifs et réglementaires", ou sur les "les études et rapports" qu'il produit.

Ces mises en cause, Yves Lévy les avait déjà subies lors de sa nomination. À l'époque, France Info s'était intéressé au profil des conseillers et indiquait que contrairement à ce que l'on pouvait alors lire, "il n'est pas forcément nécessaire d'être juriste pour devenir conseiller d'Etat. On y retrouve des juristes certes mais aussi des philosophes, des économistes ou des médecins. Le but est d'apporter un éclairage autre que celui d'un texte de loi." Contacté par LCI, Yves Lévy n'a pas pour l'heure souhaité réagir.