"C'est un travail sur moi" : interrogé sur ses petites phrases polémiques, Macron promet de "faire plus attention"

Ce faisant, Emmanuel Macron reconnaît malgré tout que ses sorties médiatisées ont pu lui faire beaucoup de tort. "Cela a nourri un procès en personnalisation, mais n'a pas été un élément déclencheur ou amplificateur" du mouvement des Gilets jaunes, analyse-t-il. "Il faut que ces séquences soient plus rares. Je fais beaucoup plus attention. C'est un travail sur moi. Quand on est Président, il y a une part symbolique". Et d'ajouter : "J'ai beaucoup appris de ces vingt derniers mois. Je pense que j'ai fait des erreurs. Quand les gens voient de la distance, de l'arrogance, de la déconnexion, j'aurais tort de ne pas penser que cela nécessite un travail sur soi."





Le chef de l'Etat est revenu sur plusieurs "petites phrases" qui ont marqué les esprits, mais plutôt, en réalité, pour s'en justifier. Octobre 2018 : Emmanuel Macron, en déplacement à Colombey, cite De Gaulle et déclare : "Vous pouvez parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre". "Cette phrase a été déformée", juge aujourd'hui le Président. "Les réseaux sociaux, les bandeaux en deux lignes, ça déforme." Septembre 2017, à Athènes : "Je ne céderai rien aux fainéants". "Je n'ai jamais parlé des Français, mais des dirigeants", assure-t-il avec le recul.





Juin 2018, au Mont Valérien : "Tu m'appelles Monsieur le Président [...] Si un jour tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même", recadre-t-il sèchement à l'adresse d'un lycéen, qui a accusé le coup les jours suivants. "Il fallait répondre, aucun doute. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si je n'avais rien fait", justifie aujourd'hui Emmanuel Macron. Tout en assurant : "On est resté en contact, j'ai constamment pris de ses nouvelles. C'est un âge où on est fragile... Je voulais pas qu'il rentre en déprime".