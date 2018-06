Le milliardaire François Pinault a peur qu'Emmanuel Macron "oublie les plus modestes"

François Pinault, comme le rappelle M, s'est toujours intéressé à la vie politique. On se rappelle ainsi que le milliardaire avait sévèrement critiqué Nicolas Sarkozy, durant la campagne présidentielle de 2012. "Il perd les pédales", avait-il lancé. "Les gens proches de lui pensent qu'il pourrait encore gagner. Il est cuit !" Il avait pourtant participé au fameux dîner au Fouquet's organisé par Nicolas Sarkozy après sa victoire, cinq ans plus tôt.





Interrogé en avril dernier par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel au sujet des pratiques fiscales de Bernard Arnault et François Pinault et des "amitiés" présumées du chef de l'Etat avec les grandes fortunes, ce dernier avait rétorqué : "Je n'ai pas d'amis".