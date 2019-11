Le ministre Julien Denormandie assure que sa génération "n'a jamais connu" un chômage sous les 9%. Vraiment ?

Proche d'Emmanuel Macron, Julien Denormandie a défendu samedi sur le plateau d'On n'est pas couché la politique gouvernementale. Le ministre du Logement et de la Ville a notamment insisté sur les bons résultats en matière d'emploi, se réjouissant des baisses du chômage enregistrées depuis le début de mandat du président de la République.

Avec 8,5% de la population active à la recherche d'un emploi, le taux de chômage est aujourd'hui le plus faible depuis janvier 2009. Julien Denormandie, face à ces chiffres, savoure : "Je suis d'une génération du tout chômage", a-t-il assuré devant Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, "on m'a toujours expliqué que c'était normal d'avoir un chômage de plus de 10%". Le ministre en a ensuite ajouté : "Le taux de chômage, il a diminué en dessous de 9%, ma génération n'a jamais connu ça."