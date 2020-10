"Le mois de novembre sera éprouvant" : l'avertissement tout en gravité de Jean Castex

Jean Castex a ensuite mis l'accent sur les jeunes, souvent tenus pour responsables de la recrudescence de l'épidémie, accusés de peu respecter les gestes barrières et de ne pas vraiment réduire le nombre de leurs contacts. "Tant qu’on n’est pas touché, on se croit intouchable. Pourtant ce virus frappe tout le monde, il concerne tout le monde, jeunes et moins jeunes, en ville comme à la campagne, avec certes des formes plus ou moins graves, mais sans que nul ne puisse se considérer à l’abri y compris des jeunes", a-t-il déclaré. "J’en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale et à une mobilisation sans faille. Car si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l’épidémie nous ferons face à une situation catastrophique."