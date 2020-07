"Le moment le plus important depuis la création de l'euro" : Emmanuel Macron fait de la pédagogie sur le plan de relance

Interrogée sur l'aide octroyée à Airbus, le Président a souligné que "l'Etat français est déjà intervenu" dans ce dossier, et qu'une partie majeure du budget européen doit être destinée à la transition écologique. "Il faut financer des secteurs comme l'aviation et l'automobile, pour accélérer leur conversion à une économie décarbonée", a-t-il en effet insisté, évoquant même la future naissance d'une "industrie verte".

Puis le président de la République d'enfoncer : "Ces 750 milliards, c'est une dette que les Européens prennent ensemble. Si je prends les 40 milliards que la France va toucher, ce n'est pas une dette à nous. (...) Ce n'est pas le contribuable français qui payera cette dette, ce sont des acteurs, des grandes entreprises internationales qui aujourd'hui ne sont pas assez sollicitées." Et enfin de conclure ainsi son plaidoyer européen : "Ce plan, c'est l'aboutissement d'un travail de trois ans entre la France et l'Allemagne, et le moment le plus important depuis la création de l'euro."