Le mot de l'éco : Les services publics !

Entre les Français et leurs services publics, c’est le divorce. Le Défenseur des droits croule sous les plaintes : plus de 56.000 réclamations reçues l’an dernier concernent la dégradation des services publics. Les démarches administratives deviennent de plus en plus compliquées pour beaucoup de français concernés par l’exclusion numérique - 7,5 millions de personnes menacées !- ou, quand ils sont dans les campagnes, parce que les services publiques s’éloignent.