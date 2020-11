Le mouvement ultra-nationaliste turc des Loups Gris va être dissous

Les "Loups Gris" dans le viseur du gouvernement. Ce lundi 2 novembre, le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de dissoudre ce mouvement ultra-nationaliste turc et présenter l'acte de dissolution dès le prochain Conseil des ministres, ce mercredi. Il s'agit d'"un groupement de fait particulièrement agressif pour ne pas dire plus", a assuré Gérald Darmanin,

Une décision prise place Beauvau après que des actions ont été organisées ces derniers jours dans plusieurs villes de France, au nom du mouvement. Et notamment mercredi dernier à Décines-Charpieu, près de Lyon, où des rixes ont opposé les communautés turque et arménienne. 250 membres de la communauté turque ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu : ces derniers souhaitaient alors en découdre avec les Arméniens.

Le nom des "Loups Gris" a par ailleurs été retrouvé tagué dans la nuit de samedi à dimanche sur le mémorial du génocide arménien et le Centre national de la mémoire arménienne, a dénoncé le Comité de défense de la cause arménienne (CDCA). En juillet dernier, des membres du groupuscule avait déjà semé la panique dans la commune à l'occasion d'un rassemblement pro-arménien, comme l'a raconté Le Monde .

Sur Twitter, la présidente du Rassemblement national a qualifié l'annonce gouvernementale de "nouveau coup de com'" et a visé une autre organisation, Milli Gorus, qui selon elle est une "association pro-califat" et "gère 71 mosquées et 10 écoles 'turques'".

Les "Loups Gris", eux, sont nés à la fin des années 1960 en Turquie et sont apparentés à l'extrême-droite nationaliste et xénophobe. Aujourd'hui, ils font de nouveau parler d'eux en prenant parti contre l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabagh et sont considérés depuis quelques années comme proches du pouvoir turc et du parti du président Erdogan, l'AKP.