Le nombre d'entreprises en faillite en baisse de 42% depuis mars, se réjouit Agnès Pannier-Runacher

"Au moment où l'on se parle, il faut savoir qu'on a diminué de 42%, du mois de mars au mois de septembre, le nombre de défaillances", indique-t-elle. En mars, la Banque de France comptabilisait 2246 défaillances d'entreprises en France. La majorité concernait le secteur de la construction (484) et de la restauration (314). La ministre déléguée prévient néanmoins qu'un "effet rattrapage" est attendu : "L'année dernière, il y a eu à peu près 50.000 défaillances et il serait surprenant qu'on ait moins de défaillances en 2020 qu'en 2019."

Selon Agnès Pannier-Runacher, les petites et moyennes entreprises sont pour le moment les plus en difficulté, comme s'en faisait l'écho LCI ce mardi. "Ce qui est nouveau", fait-elle remarquer. "Parce que dans la crise de 2008, on touchait beaucoup des entreprises qui étaient plus structurées. Mais le cafetier du coin n'avait pas de raison d'être tellement concerné par la crise financière des subprimes." Selon les derniers chiffres mis en ligne par la Banque de France, 99,7% des entreprises en défaillance au mois de juin étaient des PME et 93.68% étaient des micro-entreprises. Selon une étude de l'observatoire Axos, la moitié pourrait prochainement mettre la clé sous la porte, principalement pour cause de retards de paiements.

Si, indique-t-elle, "on ne voit pas encore l'aiguille s'affoler sur le nombre de défaillances" avérées, mais plutôt sur le nombre de dossiers arrivant dans les tribunaux de commerce, le fait qu'il s'agisse en majorité de petites entreprises s'avère inquiétant. "Pour une TPE, on va beaucoup plus vite à la liquidation judiciaire parce qu'on ne prend pas le temps de faire les étapes intermédiaires qui permettent de sauver l'entreprise", explique-t-elle. Pour tenter de les aider, le gouvernement a lancé une "mission flash" et débloqué 1,5 milliard d'euros de financements pour leur permettre de rebondir.