Le Nouveau parti anticapitaliste tient son Congrès national

Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) est un parti politique d'extrême gauche. Celui-ci doit ainsi faire face à la concurrence de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pour préparer son avenir politique, il tient ce samedi 3 février son Congrès national. Philippe Poutou, membre de la direction du NPA, critique notamment la politique sociale du gouvernement et dénonce la réduction des services publics.



