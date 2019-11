Le Parlement européen approuve le choix de Thierry Breton à la Commission européenne

Après l'échec de la candidature de Sylvie Goulard, le choix de Thierry Breton pour le poste de commissaire européen au marché unique et au numérique a été approuvé par le Parlement européen, jeudi. La candidature de l'ex-PDG d'Atos a été approuvé par les eurodéputés du PPE (droite), de Renew (libéraux), du groupe Socialiste et démocrates et des conservateurs

d'ECR. La gauche radicale, les écologistes et l'extrême droite, minoritaires, avaient demandé que des clarifications supplémentaires lui soient réclamées par écrit.