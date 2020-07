Le Parquet national financier cible-t-il les politiques, comme l'affirment ses détracteurs ?

Le Parquet national financier (PNF) est-il "une officine" et le "bras armé d'une justice politique", comme le laissent entendre l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le patron des Républicains Christian Jacob ? "Un parquet politisé", comme l'affirme Marine Le Pen ? "Une juridiction d'exception", selon les termes du député LR Eric Ciotti, qui propose de le supprimer purement et simplement ?

Le procureur de la République financier Jean-François Brohnert a répondu, mercredi sur RTL , aux accusations de Rachida Dati, elle-même objet d'une enquête du PNF dans l'affaire Ghosn . Indiquant que les enquêtes suscitées par le PNF avaient permis de restituer "plus de 10 milliards d'euros dans les caisses de l'Etat" depuis six ans, et de sortir "1100 affaires", il a comptabilisé, parmi celles-ci, le nombre d'affaires à caractère politique.

De fait, les affaires politiques, aussi rares soient-elles, rencontrent un écho médiatique beaucoup plus important. Le calendrier judiciaire avait été rythmé, l'an dernier, par le procès et le jugement du couple Balkany.

Dans la masse globale des affaires d'infractions économiques et financières traitées par le PNF, les enquêtes mettant en cause des responsables politiques restent très minoritaires. En 2017, 57 personnes ont été condamnées au total - le plus souvent à des amendes ou des règlements au fisc -, ainsi que 6 personnes morales, parmi lesquelles trois établissements bancaires. Les procédures en cours se répartissaient entre des affaires d'atteinte aux finances publiques (fraude fiscale, etc.) et atteintes à la probité (corruption, trafic d'influence...), et pour 8% des cas, des "abus de marchés" propres à la sphère financière.

La répartition était la même en 2018, avec au total 69 personnes condamnées, ainsi que 3 personnes morales. Sur les 227 procédures en cours pour atteinte aux finances publiques, 104 portaient sur des présomptions de fraude fiscale, 69 sur du blanchiment aggravé de fraude fiscale et 54 sur des faits d'escroquerie à la TVA. Selon le rapport annuel du PNF, "deux dossiers sur trois" concernaient "la fiscalité des particuliers pour un montant de droits éludés supérieur à 500.000 euros", le plus souvent pour fausse domiciliation fiscale ou dissimulation d'avoirs dans les paradis fiscaux. Les signalements venaient le plus souvent de l'administration fiscale elle-même ou de Tracfin, le service de renseignement contre le blanchiment.

S'agissant des atteintes à la probité, 45% des procédures avaient été transmises par des parquets. Pour le reste, 21% des affaires avaient pour origine un signalement par une autorité publique, 21% une plainte d'un particulier et 13% le PNF lui-même. La plupart de ces atteintes concernaient, en 2018, des soupçons dans l'attribution de marchés publics.

Certaines de ces affaires économiques et financières ont d'ailleurs connu un certain retentissement, comme les enquêtes pour escroquerie à la taxe carbone, les enquêtes ouvertes après les révélations sur les Panama Papers, les Football Leaks, ou encore la perquisition surprise réalisée en 2016 au siège de Google France sur des soupçons de fraude fiscale. Sans oublier le règlement de 1,3 milliard d'euros en 2016 par la Société générale pour solder des litiges avec les autorités françaises et américaines, et de 300 millions d'euros par la filiale suisse de HSBC, là encore pour éviter un procès.