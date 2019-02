Le PDG de Total n'a "pas honte" de son salaire et donne son montant

Patrick Pouyanné a également assuré payer "tous ses impôts en France". "Je soutiens la demande du président de la République, tout patron dont le siège est en France doit payer ses impôts en France. Je pense que la grande majorité des patrons est dans cette situation."





Le salaire du dirigeant de Total, entreprise cotée, est régulièrement rendu public. En 2016, le groupe avait communiqué le salaire de son patron, soit un traitement de base de 1.4 million d'euros mais également une part variable d'un montant de 2.3 millions d'euros, soit 167% de la rémunération fixe. Pour l'exercice 2017, le montant fixe était de 1.4 million, et la part variable de 2.4 millions. Selon une estimation de Capital, s'il on cumule les le salaire fixe, la part variable et ces fameuses actions de performance, la rémunération globale de Patrick Pouyanné (salaire de base, part variable et actions) est plus proche des 6 millions d'euros annuels.