Le "plan anti-drogue" du gouvernement présenté par quatre ministres à Marseille

POLITIQUE - En gestation depuis plus d'un an, le nouveau plan du gouvernement contre le trafic de stupéfiants est dévoilé ce mardi à Marseille par un quatuor de ministres, avec à la clé une réforme de l'office "anti-stups".

Ce titre, dans l’édition de ce mardi du quotidien La Provence, donne le ton et l’enjeu de la journée à Marseille : "Quatre ministres pour stopper les enterrements". Alors que trois règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants viennent de nouveau d’endeuiller la cité phocéenne ces trois dernières semaines, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'Etat, Laurent Nuñez, ainsi que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dont dépendent les Douanes, se rendront aujourd’hui dans un centre social et donneront une conférence de presse à l’Évêché, l'hôtel de police de la ville, pour annoncer un plan de lutte et présenter la réforme de l'office "anti-stups".