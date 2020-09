Le plan de relance français est-il vraiment le plus "massif" de tous les grands pays européens ? Jean Castex s'est livré à des comparaisons peu pertinentes. − LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

COMPARAISONS HÂTIVES – Jean Castex s'est félicité des mesures économiques prises par le gouvernement pour relancer l'économie, touchée par la crise du Covid. Il est pourtant hasardeux d'affirmer comme il le fait que la France mobilise des sommes supérieures à ses voisins.

Le Premier ministre a présenté ce jeudi les détails du plan de relance destiné à soutenir l'économie, touchée par l'épidémie de Covid-19. Cent milliards d'euros qui doivent permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises, mais également favoriser l'emploi tout en accompagnant la mise en place de la transition écologique. Lors de la présentation du plan, Jean Castex a insisté sur le caractère exceptionnel de telles mesures, expliquant qu'elles étaient singulières en Europe. "C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens", a-t-il assuré. Un constat difficile à établir, en raison de comparaisons hasardeuses dues aux importantes disparités entre les différents pays.

L'Italie, grande bénéficiaire des aides européennes

Avant d'analyser plus en avant les propos de Jean Castex, il faut souligner que la notion de "grand pays européen" est assez floue. Si l'on se fie à la puissance économique et à la démographie, sans doute faut-il se limiter à une comparaison avec trois de nos voisins : l'Allemagne bien sûr, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Si l'Allemagne a débloqué 130 milliards d'euros, soit 30 de plus que la France, son PIB est assez nettement supérieur (près de 1.000 milliards d'euros de plus). Cela permet de conclure que le plan français est plus important que celui déployé outre-Rhin. En revanche, il n'en est rien lorsque l'on effectue une comparaison avec l'Italie.

Grands bénéficiaires du plan de relance de l'Union européenne, les Italiens vont en effet percevoir près de 82 milliards d'euros d'aides directes. Une somme que le gouvernement transalpin a annoncé compléter par 25 milliards d'euros de dépenses publiques, de quoi porter à 107 milliards le montant du plan. Une sacrée somme, qui ne tient pas compte d'un autre volet d'aides de l'UE, indirectes celles-là puisque sous forme de prêts, à hauteur de quasiment 130 milliards d'euros. Le PIB italien, 750 milliards d'euros moins élevé que celui de la France, rend son plan de relance proportionnellement plus important que celui annoncé dans l'Hexagone et vient donc contredire les propos de Jean Castex. Des déclarations du Premier ministre qui s'avèrent de toute façon hasardeuses puisque basées sur des comparaisons entre des situations et des pays bien différents les uns des autres.

Comparer des carottes et des choux

Si le chef du gouvernement insiste sur l'ampleur du plan de relance français, toute comparaison avec l'étranger doit être accueillie avec des réserves. En effet, la situation sanitaire entre les différents pays n'est pas comparable. L'Allemagne, notamment, déplore un nombre de décès du Covid assez nettement inférieur à la France, à l'Espagne ou à l'Italie, par rapport à sa population globale. Quand 62 Espagnols ou 45 Français sont mort du virus pour 100.000 habitants, le taux d'incidence des Allemands n'étaient "que" 11. La crise sanitaire a donc touché de manière différente les pays, ce qui peut expliquer des réponses singulières d'un état à l'autre. De la même manière, il semble compliqué de comparer des mesures de relance alors même que la structure et l'organisation des économies s'avèrent peu semblables entre les pays. L'Allemagne s'appuie par exemple beaucoup sur son industrie, qui lui permet d'afficher une balance commerciale nettement dans le vert. À l'inverse, la France en tant que première destination touristique mondiale, a fort logiquement pâti du confinement et de la fermeture des frontières. Il est logique que les mesures décidées par les différents gouvernements soient décidées en réaction aux difficultés rencontrées : dès lors, si les sommes sont plus élevées en France qu'ailleurs, diverses hypothèses peuvent être formulées pour justifier les montants engagés. Une première reviendrait à dire que cela s'explique par le fait que notre pays a davantage souffert, quand une autre (plus critique) ferait constat que la gestion de la crise a simplement été moins efficace en France. Mettre des sommes plus importantes sur la table n'est ainsi pas nécessairement le résultat d'un plus grand volontarisme ou d'une meilleure approche de la situation. Quand il compare les mesures et les montants décidés en France par rapport aux autres grands pays européens, Jean Castex s'aventure donc sur un terrain instable. Il apparaît que les situations entre les pays sont peu évidentes à rapprocher et que les réponses apportées par les gouvernements de l'UE sont difficiles à mettre sur un même plan. De plus, il ne faut pas oublier que l'Italie, grande bénéficiaire du plan d'aide décidé à l'échelle de l'Union, va disposer de sommes plus importantes que la France pour se reconstruire, par rapport à celles annoncées par le gouvernement de notre côté de la frontière.

