"Le point G de Marseille" : la sénatrice PS Samia Ghali porte plainte contre le RN Stéphane Ravier

Le sénateur Stéphane Ravier avait déjà été visé par une plainte, pour "injure publique sexiste", en février, après ses propos visant l'élue écologiste Lydia Frentzel.





Lors du conseil municipal de Marseille du 4 février, alors que l'intervention de la conseillère municipale était chahutée par des élus RN, elle s'était adressée à Stéphane Ravier : "On se verra dans les 13e et 14e arrondissements (l'ex-mairie de secteur de Stéphane Ravier, NDLR) et je viendrai aider les équipes", avait-elle lancé, faisant référence à la prochaine campagne électorale des municipales.





Stéphane Ravier lui avait alors rétorqué : "Au même hôtel, le même jour, à la même heure", suscitant les rires de son groupe.

"Stéphane Ravier a sous-entendu que j'étais une prostituée et que j'avais des relations habituelles avec lui", avait dénoncé Lydia Frenzel auprès de l'AFP. "J'ai décidé de porter plainte car on a touché le fond, ça fait quatre ans que je subis les attaques du Front national, je me devais de le faire pour toutes les femmes", a-t-elle expliqué.