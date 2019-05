Le "pouvoir d'achat moyen" par habitant va progresser de "plus de 2%" en 2019, annonce Edouard Philippe

Le pouvoir d’achat moyen par habitant va progresser de "plus de 2%" en 2019, s'est félicité Edouard Philippe dans son bilan. C’est "la plus forte augmentation depuis 12 ans", qui devrait représenter un gain moyen de 850 euros par an et par ménage, selon l’OFCE. "Sur ces 850 euros, 390 découlent des mesures annoncées par le président de la République", a-t-il ajouté.





"C'est un effort de redistribution des Français vers les Français. Il est financé par un effort national, et il permet d'encourager le retour au travail, et l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui en ont besoin", a-t-il fait valoir.