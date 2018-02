Le pouvoir d'achat : un terme souvent utilisé par les politiques

Le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français, est un terme utilisé depuis des années par les politiques. En 2007, Nicolas Sarkozy avait notamment fait campagne sur le "Travailler plus pour gagner plus". Quand celui-ci est arrivé au pouvoir, à l'Elysée, le gouvernement a lancé une campagne de pub avec le slogan : "Pouvoir d'achat. Vous êtes impatients. Nous aussi". Par ailleurs, le duo La chanson du dimanche a également sorti son titre "Super Pouvoir d'achat" sur le même thème.



