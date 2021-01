Le préfet du Calvados dément l'indiscrétion du maire de Cabourg sur un reconfinement dès jeudi

Indiscrétions ? Imbroglio ? Fake news ? Les propos du maire de Cabourg sur la crise sanitaire ont fait réagir dans la soirée, lundi 25 janvier sur les réseaux sociaux. Et pour cause : ce dernier annonce qu'un reconfinement national va être instauré à compter de ce jeudi matin.

Tristan Duval, l'édile de cette ville côtière du Calvados, a raconté à l'occasion du conseil municipal qui se tenait ce lundi soir, son entretien avec le préfet.

"En off, la presse est pas là, j'étais au téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement dès mercredi, assez dur", déclare le maire de la commune avant de revenir sur la "date" d'entrée en vigueur de la mesure, "annoncée mercredi soir et à partir de jeudi sauf les écoles, et tout ferme comme en mars".

Une annonce filmée et retransmise en direct sur la page Facebook de la mairie et qui a surpris plus d'un élu présent au conseil municipal. La piste jusqu'ici évoquée est pourtant celle d'un reconfinement similaire à celui d'automne dernier. En outre, l'antourage d'Emmanuel Macron a confirmé à LCI qu'il ne prendrait la parole avant au moins samedi pour faire un point sur la situation sanitaire du pays. Décision prise pour laisser le temps au couvre-feu avancé à 18h de produire ou non ses effets sur l'épidémie. Pour l'exécutif, la mise en place du reconfinement semble donc difficile à faire avant cette échéance.