"Le président était content" : Yannel, 12 ans, raconte son match passé en Russie aux côtés d'Emmanuel Macron

Il est fatigué, Yannel. Et pour cause : sa nuit a été courte, très courte. "Je me suis couché à trois heures et demi du matin", raconte le petit garçon, invité sur le plateau de la matinale LCI, ce mercredi.





De la fatigue, et sans doute le contrecoup de sensations fortes : Yannel revient de Russie, Saint-Pétersbourg, où il a assisté, mardi 10 juillet, à la demi-finale France-Belgique, avec... Emmanuel Macron, rien que ça.





"Quand on regardait le match, j'ai vu le président, il était content", raconte Yannel. "Quand le match était fini, il a crié et encouragé l'équipe."