Le président français au Vatican : de quoi vont parler Emmanuel Macron et le pape François ?

Mais les deux dirigeants auront l'occasion d'aborder bien d'autres sujets, dont un particulièrement prioritaire, celui de la crise migratoire en Europe. Selon l'Elysée, plusieurs dossiers internationaux seront également évoqués, comme "la situation des minorités religieuses", dont la question des chrétiens d'Orient, ainsi que la situation en Syrie ou au Sahel. Il sera également question de la politique d'aide au développement, d'éducation et d'égalité femmes-hommes, a précisé à LCI une source à l'Elysée.





"Cette visite au Vatican intervient par ailleurs quelques mois après le discours aux Bernardins, dont le Saint-Père a pris connaissance, dans lequel le Président s'est exprimé sur la place des catholiques dans la société française", rappelle aussi la présidence dans un communiqué. "Ce discours va créer une atmosphère et un climat de travail favorable. Cette rencontre permettra le dialogue entre deux conceptions et deux visions du monde présentant des points de contacts et de convergence sur un certain nombre de sujets."





En avril, au collège des Bernardins, à Paris, Emmanuel Macron avait estimé que "le lien entre l'Eglise et l'Etat s'est abîmé", et manifesté sa volonté de "le réparer".