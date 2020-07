Le Printemps marseillais et LR en course pour un 3e tour des plus incertains

A droite, qui avait retiré son candidat contre Samia Ghali, on croise les doigts. Les voix de la sénatrice des quartiers nord les poserait en première coalition municipale. Le député LR Guy Tessier, 27 ans au Palais Bourbon au compteur, veut croire au micro de France Info que "Samia Ghali a beaucoup cheminé idéologiquement depuis son départ du PS. Paradoxalement, je pense qu'elle se sentirait plus à l'aise avec nous qu'avec le Printemps marseillais qui a maintenu sa liste contre elle dans son secteur".

Des représentants des deux camps n'ont d'ailleurs pas perdu de temps pour commencer à mettre une certaine pression sur l'élue. Le maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille Benoît Payan, d'un côté, disait ceci sur France Info, mardi 30 juin : "Qui peut croire que Samia Ghali va offrir sur le tapis vert une victoire à la droite qu'elle combat depuis 25 ans ? [...] Elle ne peut pas aller avec la droite. Elle ne peut pas trahir 30 ans d'une vie et 30 ans d'engagement. Je la connais et je sais que cette question-là, pour elle, est essentielle". L'ex-tête de liste écolo Sébastien Barles renchérit : "Les Marseillais ne peuvent se faire voler leur victoire. Samia Ghali partage avec nous la nécessité d’irriguer les quartiers Nord de transports collectifs,de lutter contre la pollution des navires de croisières,contre le mal logement &la précarité énergétique..."

C'est parce que tout est encore incertain que la droite veut continuer à y croire. "Je n'ai pas perdu, ce soir il n'y a pas de majorité à Marseille", mais une "situation de blocage", a assuré Martine Vassal à l'issue de la soirée électorale, laissant présager d'une semaine de lutte d'influence acharnée d'ici à la première réunion du nouveau conseil municipal, samedi 6 juillet. Pour espérer obtenir la majorité, les Républicains se tourneront eux vers le dissident Bruno Gilles, qui pourrait vendre chèrement le ralliement de ses quelques conseillers à Martine Vassal.

Même le maire LR sortant Jean-Claude Gaudin s'en est mêlé dimanche, repoussant sa rencontre avec Michèle Rubirola qui devait avoir lieu ce lundi matin : il a sommé les "onze élus des listes minoritaires d'hier", soient celles de Bruno Gilles et Samia Ghali, de choisir entre "entre la poursuite du développement de la ville et le repliement vers les errements du passé et le déclin".

Mais Martine Vassal sera-t-elle seulement la candidate LR, samedi 6 juillet ? Poser la question, c'est en partie y répondre et, selon les informations de Libération, on réfléchit de plus en plus, parmi les huiles locales, à débrancher la candidate, dont les attaques outrancières contre le Printemps marseillais n'ont guère produit d'effet. Au point qu'elle a perdu son élection dans les 6e et 8e arrondissements. Pourquoi pas Lionel Royer Perreaut ? Le maire des 9e et 10e arrondissements, vainqueur confortable au soir du 28 juin, plutôt Muselier (le patron de la région) que Gaudin, se dit "prêt". Un autre nom apparaît, celui de Guy Tessier. Qui s'imagine si bien en "recours" qu'il a préparé le coup en faisant quelques œillades à Samia Ghali.