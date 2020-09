Le projet d’Hidalgo d’un Grand Paris jusqu’à la mer fait bondir l'Ile-de-France et la Normandie

Le projet d'un Grand Paris allant jusqu'au Havre en passant par Rouen a été lancé en 2008 par le président Nicolas Sarkozy. Ce mardi 29 septembre, la maire de Paris Anne Hidalgo et l'édile du Havre Edouard Philippe ont réitéré leur souhait de faire avancer ce projet. "Au début, c'est vrai que certains ont moqué cette idée-là" mais "cette idée du Grand Paris jusqu'à la mer, (...) me paraît être une vision", a déclaré Anne Hidalgo.

"Paris est la seule grande métropole mondiale à ne pas avoir accès à la mer", a insisté la maire socialiste. Or, "il faut que Paris, la capitale de la France, soit beaucoup plus rapprochée, raccrochée à la mer pour avoir un débouché maritime, élément essentiel pour la qualification des grandes métropoles au niveau international", a-t-elle encore plaidé.

Selon l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, "le vrai gros sujet, (...) c'est le fret ferroviaire, absolument essentiel. Là, on n'est pas du tout au niveau", a regretté celui qui a lancé en novembre 2018 le projet de fusion des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris. Sans cela, et sans un véritable développement du transport ferroviaire, "on ne peut pas avoir une puissance réelle dans la compétition par rapport aux autres grands ports européens", a-t-il ajouté.