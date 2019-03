Le PS pourrait se ranger sous son nom aux européennes : qui est Raphaël Glucksmann ?

Essayiste, documentariste, journaliste... Et désormais candidat aux élections européennes. A 39 ans, Raphaël Glucksmann, figure montante de la gauche, a annoncé vendredi qu'il se présentait au scrutin de mai 2019, et qu'il proposerait cette candidature pour être tête de liste. Quelques heures plus tôt, le patron du PS, Olivier Faure, a suggéré à sa formation de se ranger derrière le jeune intellectuel au nom de l'union de la gauche - ce qui serait une première, le PS ayant toujours présenté une liste propre aux européennes depuis quarante ans.





Dans cette perspective, Raphaël Glucksmann a participé, à l'automne 2018, avec l'écologiste Claire Nouvian et l'économiste Thomas Porcher, à la création du Place publique, un mouvement politique qui se dit "citoyen, écologiste et solidaire" et prône une orientation résolument à gauche, dénonçant les politiques d'austérité, les accords internationaux de libre-échange, et prônant le changement de modèle agricole, le renforcement du Parlement européen, la lutte contre les paradis fiscaux et la finance ou encore l'accueil des exilés.