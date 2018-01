Le PS s'écrase à 2,6% dans la législative partielle du Territoire de Belfort

L'autre information de la soirée belfortine réside dans le net reflux de la majorité présidentielle. Forte abstention et démobilisation des électeurs de la majorité ont abouti à ce que son candidat, le MoDem Christophe Grudler, a vu son score passer de 31% à 26% entre le premier tour de juin et celui de janvier. Il est ainsi devancé par le député sortant Ian Boucard (Les Républicains), dont l'élection avait été invalidée par le Conseil constitutionnel en raison de des faux tracts France insoumise appelant à voter contre son adversaire du second tour qu'il avait faits imprimer dans l'entre-deux-tours.





Malgré tout, Ian Boucard obtient le score fleuve de 39%, gagnant 16 points par rapport au mois de juin. Signe que le candidat de la majorité, qui avait reçu le soutien de Christophe Castaner pendant la campagne, n'a pas réussi à retenir ses électeurs ces derniers mois. L'issue du second tour se décidera dans la capacité du député sortant à mobiliser les autres électeurs de droite, de l'UPR (0,7%) à Debout la France (3,8%) au Front national (7,5%) et aux Patriotes (2%).





Le constat du recul de la majorité est également valable, dans une moindre mesure et sans qu'on puisse parler de vote sanction, dans la première circonscription du Val d'Oise, où la députée LREM sortante, Isabelle Muller-Quoy, invalidée en raison de l'inéligibilité de son suppléant, arrive en tête avec plus de 29% des voix.