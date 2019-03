Le PS se range sous son nom aux européennes : qui est Raphaël Glucksmann ?

Essayiste, documentariste, journaliste... Et désormais candidat aux élections européennes. A 39 ans, Raphaël Glucksmann, figure montante de la gauche, a été désigné tête de liste par le parti socialiste ce samedi. Il avait annoncé vendredi qu'il se présentait au scrutin de mai 2019, et qu'il proposerait cette candidature pour être tête de liste. Quelques heures plus tôt, le patron du PS, Olivier Faure, avait suggéré à sa formation de se ranger derrière le jeune intellectuel au nom de l'union de la gauche - ce qui est une première, le PS ayant toujours présenté une liste propre aux européennes depuis quarante ans.





Le Conseil national du PS a donc approuvé une résolution désignant Raphaël Glucksmann comme tête de liste pour les européennes. La résolution prévoit également la constitution d'une liste comportant pour moitié des candidats estampillés PS, pour moitié des candidats issus de Place publique, de la société civile et des autres formations politiques engagées dans des discussions avec le PS et Place publique.









Raphaël Glucksmann avait participé, à l'automne 2018, avec l'écologiste Claire Nouvian et l'économiste Thomas Porcher, à la création du Place publique, un mouvement politique qui se dit "citoyen, écologiste et solidaire" et prône une orientation résolument à gauche, dénonçant les politiques d'austérité, les accords internationaux de libre-échange, et prônant le changement de modèle agricole, le renforcement du Parlement européen, la lutte contre les paradis fiscaux et la finance ou encore l'accueil des exilés.