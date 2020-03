Le Rassemblement national assigné en justice par un ancien employé

En décembre, son avocate, Noémie Le Bouard a envoyé un huissier pour récupérer cette somme. "Une vaste plaisanterie" rétorque le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just. " On lui a déjà payé 12 000 et on lui paye 2 000 euros par mois. Il aurait simplement eu à attendre six mois de plus", détaille-t-il dans les colonnes du Monde.

Mickaël Ehrminger a travaillé à mi-temps comme assistant de l'eurodéputé et vice-président du FN à l'époque, Florian Philippot, de septembre à décembre 2016. Pendant la même période, il travaillait aussi pour le FN. A partir de décembre 2016, il a travaillé à plein temps pour le parti. Deux ans plus tard, il quitte le parti et raconte les dérives du parti dans un long entretien accordé à Médiapart. Le parti fondé de Marine Le Pen porte plainte contre lui et le fait condamné en avril 2019 à 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour non-respect de sa clause de confidentialité.