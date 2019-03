Le Rassemblement National et La France Insoumise débattent-ils aussi ?

Dénonçant une opération Macron, certains élus de l'opposition refusent de participer au grand débat national. Parmi eux, on retrouve des représentants du Rassemblement National et de la France Insoumise. Ne pas refuser le dialogue sans faire le jeu d'Emmanuel Macron, tel est le dilemme de ces deux partis. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ne participe pas au débat. Il est déjà en campagne pour les Européennes. Son premier meeting s'est tenu à Souillac.



