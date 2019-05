Le RN premier, LaREM limite la casse

Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes, devançant la liste soutenue par Emmanuel Macron. Cependant, l'écart n'est pas aussi important. Le président a quand même gagné un pari tactique dans cette séquence, celui de réussir à installer durablement le duel avec Marine Le Pen dans les élections. En effet, deux forces principales s'opposent aujourd'hui, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au détriment du PS et des Républicains. Qui sont les grands gagnants de ces Européennes ? Quel est le parti le plus susceptible de l'emporter en 2022 ?



Ce lundi 27 mai 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", parle des premiers résultats des Européennes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.