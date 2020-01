Le salaire des maires de grandes villes va-t-il augmenter de 40% ?

Alors que les élections municipales se profilent au mois de mars, la rémunération des élus revient de manière régulière dans les débats. Après les retraites des sénateurs, pointées du doigt suite au projet de réforme du gouvernement, c'est au tour de l'indemnité des maires de susciter des réactions épidermiques.

Une publication du site Révolution permanente est notamment mise en avant sur une page Facebook de soutien aux Gilets jaunes. L'article en question explique en titre que "les députés votent l'augmentation de 40% des salaires des maires des grandes villes". En commentaire, certains partagent leur mécontentement : "40 % pour les maires des grandes villes et 1% pour les personnes au smic, et ça continue encore et encore, vous n’arrêterez pas la gronde ainsi", lâche ainsi une internaute, entre deux messages incitant à manifester.