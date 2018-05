Le secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi fait son coming out "pour lutter contre l'homophobie"

"L'homophobie hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre." C'est le message tweeté par le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi dans la nuit de jeudi à vendredi à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie.





Une déclaration très bien accueillie par les internautes, qui y ont vu un coming out. "Bravo M. le Ministre pour cet acte fort et important", a notamment écrit Jean-Marie Boutin. L'association SOS Homophobie a de son côté salué une "déclaration courageuse et forte".