Le Sénat passe un coup de balai sur une centaine de lois obsolètes votées entre 1940 et 1980

Le Sénat donne un nouveau coup de balai à nos vieux recueils législatifs. Une proposition de loi examinée jeudi après-midi et adopté dans la foulée va permettre de supprimer pas moins de 114 textes, votés entre 1940 et 1980, identifiés comme totalement obsolètes, c'est-à-dire sans effet sur notre droit actuel, inappliqués ou inapplicables.

Ce travail s'inscrit dans la continuité de la mission "Balai" ("Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles") mise en place par le bureau du Sénat en janvier 2018, et qui avait déjà abouti, en décembre 2019, à éliminer 49 lois votées entre 1800 et 1940. Il s'agit, pour les auteurs Vincent Delahaye et Valérie Létard, de se débarrasser notamment d'articles "de portée transitoire ou précisant les modalités d'application de dispositions qui ont aujourd'hui disparu de notre droit", mais aussi, en réduisant le stock législatif, "d'éviter tout risque de confusion avec des lois ultérieures" et "d'améliorer la lisibilité de notre droit".